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В Черниговской области россияне атаковали двор гражданского дроном: мужчина ранен

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В Новгород-Северской громаде россияне атаковали двор гражданского жителя. Раненого 43-летнего мужчину госпитализировали. За сутки оккупанты обстреляли 12 сел.

В Черниговской области россияне атаковали двор гражданского дроном: мужчина ранен

В Черниговской области российские войска совершили дроновую атаку, известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

В приграничном селе Новгород-Северской громады россияне атаковали беспилотником двор местного гражданского жителя. 43-летний хозяин получил ранения. Его госпитализировали

- написал Чаус.

Детали

Только за последние сутки, по данным Чауса, россияне атаковали 12 населенных пунктов в 3 громадах области. 26 обстрелов - 34 взрыва. Под ударом - Семеновская, Сновская и Новгород-Северская громады.

Сумы подверглись дроновому удару рф: есть раненый04.06.25, 09:54 • 1724 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Черниговская область
Новгород-Северский
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