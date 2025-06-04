В Черниговской области россияне атаковали двор гражданского дроном: мужчина ранен
Киев • УНН
В Новгород-Северской громаде россияне атаковали двор гражданского жителя. Раненого 43-летнего мужчину госпитализировали. За сутки оккупанты обстреляли 12 сел.
В Черниговской области российские войска совершили дроновую атаку, известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
В приграничном селе Новгород-Северской громады россияне атаковали беспилотником двор местного гражданского жителя. 43-летний хозяин получил ранения. Его госпитализировали
Детали
Только за последние сутки, по данным Чауса, россияне атаковали 12 населенных пунктов в 3 громадах области. 26 обстрелов - 34 взрыва. Под ударом - Семеновская, Сновская и Новгород-Северская громады.
Сумы подверглись дроновому удару рф: есть раненый04.06.25, 09:54 • 1724 просмотра