Сумы подверглись дроновому удару рф: есть раненый
Киев • УНН
Российские войска атаковали беспилотником Сумскую громаду, Ковпаковский район. В результате удара один человек получил ранения, последствия атаки уточняются.
Сумы подверглись дроновому удару российских войск, известно об одном раненом, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес удар по территории Сумской громады в Ковпаковском районе. Предварительно, россияне ударили беспилотником. Ранен один человек
Последствия атаки выясняются.
россияне атаковали завод биоэтанола в Сумской области дронами: идет оценка экологических последствий04.06.25, 09:00 • 1356 просмотров