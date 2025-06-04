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Сумы подверглись дроновому удару рф: есть раненый

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Российские войска атаковали беспилотником Сумскую громаду, Ковпаковский район. В результате удара один человек получил ранения, последствия атаки уточняются.

Сумы подверглись дроновому удару рф: есть раненый

Сумы подверглись дроновому удару российских войск, известно об одном раненом, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар по территории Сумской громады в Ковпаковском районе. Предварительно, россияне ударили беспилотником. Ранен один человек

- сообщили в ОВА.

Последствия атаки выясняются.

россияне атаковали завод биоэтанола в Сумской области дронами: идет оценка экологических последствий04.06.25, 09:00 • 1356 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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