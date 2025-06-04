Суми зазнали дронового удару рф: є поранений
Київ • УНН
Російські війська атакували безпілотником Сумську громаду, Ковпаківський район. Внаслідок удару одна людина отримала поранення, наслідки атаки уточнюються.
Суми зазнали дронового удару російських військ, відомо про одного пораненого, повідомили у Сумській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав удару по території Сумської громади у Ковпаківському районі. Попередньо, росіяни вдарили безпілотником. Поранена одна людина
Наслідки атаки зʼясовують.
росіяни атакували завод біоетанолу на Сумщині дронами: йде оцінка екологічних наслідків04.06.25, 09:00 • 1636 переглядiв