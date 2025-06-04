На Чернігівщині росіяни атакували подвір'я цивільного дроном: чоловіка поранено
Київ • УНН
У Новгород-Сіверській громаді росіяни атакували подвір'я цивільного мешканця. Пораненого 43-річного чоловіка ушпиталили. За добу окупанти обстріляли 12 сіл.
У Чернігівській області російські війська здійснили дронову атаку, відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади росіяни атакували безпілотником подвірʼя тамтешнього цивільного мешканця. 43-річний господар зазнав поранень. Його ушпиталили
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Лише за останню добу, за даними Чауса, росіяни атакували 12 населених пунктів у 3 громадах області. 26 обстрілів - 34 вибухи. Під ударом - Семенівська, Сновська і Новгород-Сіверська громади.
Суми зазнали дронового удару рф: є поранений04.06.25, 09:54 • 1740 переглядiв