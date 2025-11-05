Новгород-Северский ночью россияне атаковали дронами: три человека пострадали
Киев • УНН
В результате российских ударов беспилотниками по Новгород-Северскому пострадали три человека, их госпитализировали. Повреждены частные дома, автомобили и электросети, спасатели ликвидировали пожары.
В Черниговской области российские войска атаковали Новгород-Северский дронами, три человека пострадали, сообщили в ГУ ГСЧС в области, показав последствия, пишет УНН.
В результате вражеского обстрела Черниговщины травмированы три человека. Ночью 5 ноября противник нанес удары БпЛА по городу Новгород-Северский
Как отмечается, травмированы три человека - мужчины 1946 и 1948 годов рождения и женщина 1952 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу.
В результате попаданий, как указано, возник пожар летней кухни и хозяйственной постройки. Также повреждены несколько частных жилых домов и два легковых автомобиля.
Как указал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, этой ночью враг атаковал Новгород-Северский "Геранями", а Коропскую общину Новгород-Северщины оккупанты атаковали КАБом. Повреждены электросети.
Всего за минувшие сутки агрессор нанес по Черниговщине 24 удара - 54 взрыва.
