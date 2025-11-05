Новгород-Сіверський уночі росіяни атакували дронами: троє людей постраждали

У Чернігівській області російські війська атакували Новгород-Сіверський дронами, троє людей постраждали, повідомили у ГУ ДСНС в області, показавши наслідки, пише УНН.

Внаслідок ворожого обстрілу Чернігівщини травмовано трьох людей. Уночі 5 листопада противник завдав ударів БпЛА по місту Новгород-Сіверський - повідомили в ДСНС.

Як зазначається, травмовано трьох людей - чоловіків 1946 і 1948 років народження та жінку 1952 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні.

Внаслідок влучань, як вказано, виникла пожежа літньої кухні та господарчої будівлі. Також пошкоджено кілька приватних житлових будинків і два легкові автомобілі.

Як вказав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, цієї ночі ворог атакував Новгород-Сіверський "Геранями", а Коропську громаду Новгород-Сіверщини окупанти атакували КАБом. Пошкоджені електромережі.

Усього за минулу добу агресор завдав по Чернігівщині 24 удари - 54 вибухи.

