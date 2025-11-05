61 з 80 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

рф уночі запустила по Україні 80 дронів, 61 з них знешкоджено, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 листопада (з 19:00 4 листопада) ворог атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях