Кількість боїв на фронті за добу зменшилася до 154: Генштаб оновив карту

4 листопада, 18:53 • 20791 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 46973 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 35929 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 35440 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 33718 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 48043 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 43725 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19539 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18636 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15873 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ4 листопада, 21:29 • 12893 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону4 листопада, 23:11 • 17321 перегляди
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState00:48 • 12513 перегляди
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна01:11 • 14902 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video02:29 • 12745 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
4 листопада, 14:17 • 48039 перегляди
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 48039 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів4 листопада, 13:50 • 44718 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 13:39 • 43724 перегляди
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 43724 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 62945 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 60841 перегляди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Марк Карні
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 25212 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 39267 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People4 листопада, 06:59 • 42284 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 37594 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим3 листопада, 10:50 • 41457 перегляди
Кількість боїв на фронті за добу зменшилася до 154: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 164 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, здійснив обстріли та застосував дрони-камікадзе.

Кількість боїв на фронті за добу зменшилася до 154: Генштаб оновив карту

154 бої сталося на фронті минулої доби, що дещо менше, ніж днем раніше, залишається на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Слов'янському та Олександрівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 5 листопада, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три спроби прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати армії рф за минулу добу збільшилися ще на 900 осіб - Генштаб ЗСУ05.11.25, 07:32 • 928 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Сіверськ