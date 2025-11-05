ukenru
4 ноября, 23:11 • 20240 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 23525 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 49665 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38108 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37324 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 34835 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49965 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45159 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19638 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18713 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
Количество боев на фронте за сутки уменьшилось до 154: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения. Враг нанес ракетные и авиационные удары, совершил обстрелы и применил дроны-камикадзе.

Количество боев на фронте за сутки уменьшилось до 154: Генштаб обновил карту

154 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько меньше, чем днем ранее, остается на Покровском направлении, также враг был активнее на Славянском и Александровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 5 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил шесть ракет, сбросил 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 618 обстрелов, в том числе 133 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 978 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 163 обстрела, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 17 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 15 атак в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Новониколаевки.

На Ореховском направлении враг совершил три попытки прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

