Количество боев на фронте за сутки уменьшилось до 154: Генштаб обновил карту

154 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько меньше, чем днем ранее, остается на Покровском направлении, также враг был активнее на Славянском и Александровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 5 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил шесть ракет, сбросил 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 618 обстрелов, в том числе 133 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 978 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 163 обстрела, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 17 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 15 атак в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Новониколаевки.

На Ореховском направлении враг совершил три попытки прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

