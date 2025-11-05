Потери армии РФ за минувшие сутки увеличились еще на 900 человек - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За 4 ноября российские войска потеряли 900 военных, три танка и 24 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.25 составляют 1145670 человек.
За прошедшие сутки, 4 ноября, российские войска потеряли 900 своих военнослужащих, три танка и 24 артиллерийские системы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1145670 (+900) человек ликвидировано
- танков ‒ 11329 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23535 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 34273 (+24)
- РСЗО ‒ 1535 (0)
- средства ПВО ‒ 1237 (+2)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78258 (+398)
- крылатые ракеты ‒ 3918 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66574 (+70)
- специальная техника ‒ 3990 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили более 1500 российских оккупантов в Покровске и его окрестностях за последний месяц. Также поражено 39 артиллерийских комплексов, 20 танков и 62 боевые бронированные машины.
