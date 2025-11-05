Потери армии РФ за минувшие сутки увеличились еще на 900 человек - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 4 ноября, российские войска потеряли 900 своих военнослужащих, три танка и 24 артиллерийские системы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1145670 (+900) человек ликвидировано

танков ‒ 11329 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 23535 (+3)

артиллерийских систем ‒ 34273 (+24)

РСЗО ‒ 1535 (0)

средства ПВО ‒ 1237 (+2)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78258 (+398)

крылатые ракеты ‒ 3918 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66574 (+70)

специальная техника ‒ 3990 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили более 1500 российских оккупантов в Покровске и его окрестностях за последний месяц. Также поражено 39 артиллерийских комплексов, 20 танков и 62 боевые бронированные машины.

Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы