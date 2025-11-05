ukenru
4 ноября, 18:53 • 20152 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 45617 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 35158 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 34720 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 33085 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 47389 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 43196 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19491 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18603 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15837 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
публикации
Эксклюзивы
Потери армии РФ за минувшие сутки увеличились еще на 900 человек - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 426 просмотра

За 4 ноября российские войска потеряли 900 военных, три танка и 24 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.25 составляют 1145670 человек.

Потери армии РФ за минувшие сутки увеличились еще на 900 человек - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 4 ноября, российские войска потеряли 900 своих военнослужащих, три танка и 24 артиллерийские системы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1145670 (+900) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11329 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23535 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 34273 (+24)
          • РСЗО ‒ 1535 (0)
            • средства ПВО ‒ 1237 (+2)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78258 (+398)
                    • крылатые ракеты ‒ 3918 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66574 (+70)
                            • специальная техника ‒ 3990 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили более 1500 российских оккупантов в Покровске и его окрестностях за последний месяц. Также поражено 39 артиллерийских комплексов, 20 танков и 62 боевые бронированные машины.

                              Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы05.11.25, 00:11 • 16326 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Покровск
                              Служба безопасности Украины
                              Вооруженные силы Украины