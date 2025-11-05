Втрати армії рф за минулу добу збільшилися ще на 900 осіб - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 4 листопада російські війська втратили 900 своїх військових, три танки та 24 артилерійських системи. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1145670 (+900) осіб ліквідовано

танків ‒ 11329 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23535 (+3)

артилерійських систем ‒ 34273 (+24)

РСЗВ ‒ 1535 (0)

засоби ППО ‒ 1237 (+2)

літаків ‒ 428 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78258 (+398)

крилаті ракети ‒ 3918 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66574 (+70)

спеціальна техніка ‒ 3990 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили понад 1500 російських окупантів у Покровську та його околицях за останній місяць. Також уражено 39 артилерійських комплексів, 20 танків та 62 бойові броньовані машини.

Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону