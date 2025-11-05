Втрати армії рф за минулу добу збільшилися ще на 900 осіб - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За 4 листопада російські війська втратили 900 військових, три танки та 24 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 становлять 1145670 осіб.
За минулу добу, 4 листопада російські війська втратили 900 своїх військових, три танки та 24 артилерійських системи. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1145670 (+900) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11329 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23535 (+3)
- артилерійських систем ‒ 34273 (+24)
- РСЗВ ‒ 1535 (0)
- засоби ППО ‒ 1237 (+2)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78258 (+398)
- крилаті ракети ‒ 3918 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66574 (+70)
- спеціальна техніка ‒ 3990 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили понад 1500 російських окупантів у Покровську та його околицях за останній місяць. Також уражено 39 артилерійських комплексів, 20 танків та 62 бойові броньовані машини.
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону05.11.25, 00:11 • 17489 переглядiв