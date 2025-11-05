ukenru
Втрати армії рф за минулу добу збільшилися ще на 900 осіб - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 930 перегляди

За 4 листопада російські війська втратили 900 військових, три танки та 24 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 становлять 1145670 осіб.

Втрати армії рф за минулу добу збільшилися ще на 900 осіб - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 4 листопада російські війська втратили 900 своїх військових, три танки та 24 артилерійських системи. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1145670 (+900) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11329 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23535 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 34273 (+24)
          • РСЗВ ‒ 1535 (0)
            • засоби ППО ‒ 1237 (+2)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78258 (+398)
                    • крилаті ракети ‒ 3918 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66574 (+70)
                            • спеціальна техніка ‒ 3990 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили понад 1500 російських окупантів у Покровську та його околицях за останній місяць. Також уражено 39 артилерійських комплексів, 20 танків та 62 бойові броньовані машини.

                              Віта Зеленецька

