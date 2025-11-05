61 из 80 российских дронов обезврежен за ночь над Украиной

рф ночью запустила по Украине 80 дронов, 61 из них обезврежен, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 ноября (с 19:00 4 ноября) враг атаковал 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск – рф, около 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

