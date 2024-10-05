Армия рф атаковала Черниговскую область дронами и из артиллерии: 8 взрывов за сутки

Российские войска атаковали две громады Черниговской области, применяя БПЛА, FPV-дроны и артиллерию. Зафиксировано 8 взрывов, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Армия рф в течение суток 4 октября атаковала две пограничные громады Черниговщины. Они применяли БпЛА, FPV-дроны, и ствольную артиллерию", - говорится в сообщении и перечислено:

Новгород-Северская громада: один взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) на окраине села Гремяч; четыре взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) по селу Ковпинка; один взрыв (приход, вероятно БпЛА типа «Ланцет») на окраине села Диброва.

Семеновская громада: один взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) на окраине села Галагановка; один взрыв (приход, вероятно FPV-дрон) на окраине села Архиповка.

Информация о погибших лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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