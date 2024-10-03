Российский дрон атаковал грузовик с газом в Черниговской области: 3 погибших, в том числе ребенок, 4 раненых

В Черниговской области российские войска беспилотником атаковали автомобиль со сжиженным газом. В результате взрыва погибли 3 человека, включая ребенка, 4 ранены, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Ужасный акт терроризма. В который раз враг атаковал пограничье Корюковского района. россияне сознательно попали беспилотником в машину, которая везла сжиженный газ людям. Баллоны с газом сдетонировали. Загорелись жилые дома. Предварительно известно о трех погибших. Среди них - 6-летний ребенок. Четверо раненых - 4-летний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин. Всех госпитализировали - написал Чаус.

В Нацполиции уточнили, что "враг атаковал с дронов грузовик-газовоз, которым доставляли бытовой газ людям - произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов", и что россияне нанесли циничные удары по мирным людям приграничного населенного пункта Сновской громады Корюковского района сегодня днем.

"Предварительно известно, что три человека погибли - водитель и экспедитор грузовика, а также девочка 2018 года рождения. Еще четыре человека ранены - из них двое детей в возрасте 13 и 4 лет", - уточнили в полиции.

По словам Чауса, на помощь медикам прибыли врачи-хирурги из Корюковской больницы. "Двух детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Состояние тяжелое", - указал глава ОВА.

"Знали ли россияне, куда они бьют? Однозначно знали. Более того, они понимали все последствия. Правовую оценку действиям врага должны дать правоохранители. Международное сообщество должно отреагировать. россия - террорист. Террористы не остановятся сами, их надо останавливать", - подчеркнул Чаус.

Ранее

Сообщалось, что два человека погибли из-за удара рф по приграничью Черниговщины, среди них ребенок.

В Черниговской области из-за атак рф 100 взрывов за сутки: поврежден объект критической инфраструктуры