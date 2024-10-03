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Російський дрон атакував вантажівку з газом на Чернігівщині: 3 загиблих, у тому числі дитина, 4 поранених

Київ • УНН

 • 13880 перегляди

У Корюківському районі Чернігівської області російський безпілотник атакував автомобіль зі скрапленим газом. Внаслідок вибуху загинули 3 людини, включаючи дитину, 4 поранені. Голова ОВА назвав це "жахливим актом тероризму".

У Чернігівській області російські війська безпілотником атакували автомобіль зі скрапленим газом. Внаслідок вибуху загинули 3 людини, включаючи дитину, 4 поранені, повідомив у четвер голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Жахливий акт тероризму. Вкотре ворог атакував прикордоння Корюківського району. Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Загорілися житлові будинки. Попередньо відомо про трьох загиблих. Серед них - 6-річна дитина. Четверо поранених - 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Усіх госпіталізували

- написав Чаус.

У Нацполіції уточнили, що "ворог атакував з дронів вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям – стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків", і що росіяни завдали цинічних ударів по мирних людях прикордонного населеного пункту Сновської громади Корюківського району сьогодні вдень.

"Попередньо відомо, що троє людей загинули – водій та експедитор вантажівки, а також дівчинка 2018 року народження. Ще четверо людей поранені – з них двоє дітей віком 13 та 4 років", - уточнили в поліції.

Зі слів Чауса, на допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. "Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий", - вказав голова ОВА.

"Чи знали росіяни, куди вони б’ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли всі наслідки. Правову оцінку діям ворога мають дати правоохоронці. Міжнародна спільнота повинна відреагувати. росія - терорист. Терористи не спиняться самі, їх треба зупиняти", - наголосив Чаус.

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Юлія Шрамко

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