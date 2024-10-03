Двоє людей загинули через удар рф по прикордонню Чернігівщини. Серед них дитина
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Гірськ на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних, у тому числі дитина, ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
російські війська обстріляли селище Гірськ Чернігівської області, внасліок чого загинули двоє людей, зокрема і дитина. Ще четверо людей отримали поранення, повідомили у четвер у Сновській міськраді, передає УНН.
Ворог вдарив по мирному населенню прикордоння нашої громади, зокрема, по с.Гірськ. За попередньою інформацією – є двоє загиблих цивільних, серед них одна дитина. Троє важко поранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до ЦРЛ.
На Чернігівщині через атаки рф 100 вибухів за добу: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури03.10.24, 12:28 • 14198 переглядiв