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24 березня, 11:21 • 109808 перегляди

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24 березня, 11:09 • 114128 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 139783 перегляди

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Двоє людей загинули через удар рф по прикордонню Чернігівщини. Серед них дитина

Двоє людей загинули через удар рф по прикордонню Чернігівщини. Серед них дитина

Київ • УНН

 • 14321 перегляди

Російські війська обстріляли селище Гірськ на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних, у тому числі дитина, ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

російські війська обстріляли селище Гірськ Чернігівської області, внасліок чого загинули двоє людей, зокрема і дитина. Ще четверо людей отримали поранення, повідомили у четвер у Сновській міськраді, передає УНН

Ворог вдарив по мирному населенню прикордоння нашої громади, зокрема, по с.Гірськ. За попередньою інформацією – є двоє загиблих цивільних, серед них одна дитина. Троє важко поранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до ЦРЛ.

- йдеться у повідомленні міськради у Facebook.

На Чернігівщині через атаки рф 100 вибухів за добу: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури03.10.24, 12:28 • 14198 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
chernihivska-oblastЧернігівська область

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