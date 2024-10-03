Два человека погибли из-за удара рф по пограничью Черниговщины. Среди них ребенок

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
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В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  103587 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

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2 октября 2024, 08:41  •  104021 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

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Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
2 октября 2024, 07:11  •  100659 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

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Два человека погибли из-за удара рф по пограничью Черниговщины. Среди них ребенок

Два человека погибли из-за удара рф по пограничью Черниговщины. Среди них ребенок

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:19  •  1825 просмотра

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Российские войска обстреляли поселок Горск на Черниговщине. В результате атаки погибли двое гражданских, в том числе ребенок, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

российские войска обстреляли поселок Горск Черниговской области, внаслиок чего погибли два человека, в том числе и ребенок. Еще четыре человека получили ранения, сообщили в четверг в Сновском горсовете, передает УНН

Враг ударил по мирному населению приграничья нашей громады, в частности, по с.Горск. По предварительной информации - есть двое погибших гражданских, среди них один ребенок. Трое тяжело раненых и одного раненого средней тяжести доставлены в ЦРБ.

- говорится в сообщении горсовета в Facebook.

В Черниговской области из-за атак рф 100 взрывов за сутки: поврежден объект критической инфраструктуры3 октября 2024, 09:28 • 6761 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область