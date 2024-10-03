Два человека погибли из-за удара рф по пограничью Черниговщины. Среди них ребенок

российские войска обстреляли поселок Горск Черниговской области, внаслиок чего погибли два человека, в том числе и ребенок. Еще четыре человека получили ранения, сообщили в четверг в Сновском горсовете, передает УНН.

Враг ударил по мирному населению приграничья нашей громады, в частности, по с.Горск. По предварительной информации - есть двое погибших гражданских, среди них один ребенок. Трое тяжело раненых и одного раненого средней тяжести доставлены в ЦРБ. - говорится в сообщении горсовета в Facebook.

В Черниговской области из-за атак рф 100 взрывов за сутки: поврежден объект критической инфраструктуры