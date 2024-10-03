В Черниговской области из-за атак рф 100 взрывов за сутки: поврежден объект критической инфраструктуры

Российские войска за минувшие сутки атаковали 9 населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 100 взрывов, есть повреждения критической инфраструктуры и зданий, информации о погибших нет, сообщили в четверг в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Российская армия в течение суток атаковала девять населенных пунктов в трех приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской", - говорится в сообщении и перечислено:

Новгород-Северская громада: Воробьевка - 8 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 3 взрыва, вероятно ФПВ-дроны. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, частный жилой дом и 2 хозяйственные постройки. Гремяч - 4 обстрела: 7 взрывов, вероятно ФПВ-дроны. Камень - 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм.

Семеновская громада: Карповичи - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм. Семеновка - 4 обстрела: 39 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм. Блешня - 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм. Тимоновичи - 21 взрыв, вероятно РСЗО. Леоновка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Сновская громада: Гута-Студенецкая - 1 взрыв, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Информация о погибших лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

рф осуществила 75 обстрелов по Сумской области: 168 взрывов в 13 общинах