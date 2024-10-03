На Чернігівщині через атаки рф 100 вибухів за добу: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
Російська армія атакувала 9 населених пунктів у 3 прикордонних громадах Чернігівської області. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та будівель, інформації про загиблих немає.
Російські війська за минулу добу атакували 9 населених пунктів Чернігівської області, зафіксовано 100 вибухів, є пошкодження критичної інфраструктури та будівель, інформації про загиблих немає, повідомили у четвер у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Російська армія протягом доби атакувала девʼять населених пунктів у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській", - ідеться у повідомленні і перечислено:
- Новгород-Сіверська громада: Вороб’ївка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, приватний житловий будинок та 2 господарчі споруди. Грем’яч – 4 обстріли: 7 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони. Камінь – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
- Семенівська громада: Карповичі – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Семенівка – 4 обстріли: 39 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. Блешня – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Тимоновичі – 21 вибух, ймовірно РСЗВ. Леонівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
- Сновська громада: Гута-Студенецька – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Інформація про загиблих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
рф здійснила 75 обстрілів по Сумщині: 168 вибухів у 13 громадах03.10.24, 04:11 • 18291 перегляд