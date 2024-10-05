Армія рф атакувала Чернігівщину дронами та з артилерії: 8 вибухів за добу
Київ • УНН
Армія рф атакувала Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівщини, застосовуючи БпЛА, FPV-дрони та артилерію. Зафіксовано 8 вибухів, жертв серед місцевого населення немає.
Російські війська атакували дві громади Чернігівської області, застосовуючи БПЛА, FPV-дрони та артилерію. Зафіксовано 8 вибухів, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Армія рф протягом доби 4 жовтня атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини. Вони застосовували БпЛА, FPV-дрони, та ствольну артилерію", - ідеться у повідомленні і перечислено:
- Новгород-Сіверська громада: один вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) на околиці села Грем’яч; чотири вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) по селу Ковпинка; один вибух (прихід, ймовірно БпЛА типу "Ланцет") на околиці села Діброва.
- Семенівська громада: один вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) на околиці села Галаганівка; один вибух (прихід, ймовірно FPV-дрон) на околиці села Архипівка.
Інформація про загиблих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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