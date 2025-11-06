В Черниговской области взорвался сбитый дрон: пострадали двое подростков – ГСЧС
Двое 15-летних парней получили ранения в лесу вблизи Новгорода-Северского из-за взрыва части сбитого российского беспилотника. Подростки собирали грибы и приблизились к обломкам дрона, который сдетонировал.
Подробности
Подростки собирали грибы и подошли слишком близко к обломкам дрона, который сдетонировал. Обоих пострадавших госпитализировали, их состояние уточняется.
Спасатели напоминают гражданам не приближаться к обломкам сбитых снарядов и немедленно сообщать о таких находках спасателям или полиции.
