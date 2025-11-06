На Чернігівщині вибухнув збитий дрон: постраждали двоє підлітків – ДСНС
Київ • УНН
Двоє 15-річних хлопців отримали поранення в лісі поблизу Новгорода-Сіверського через вибух частини збитого російського безпілотника. Підлітки збирали гриби та наблизилися до уламків дрона, який здетонував.
У лісі поблизу Новгорода-Сіверського двоє 15-річних хлопців зазнали поранень через вибух частини збитого російського безпілотника, повідомили у ДСНС, пише УНН.
Деталі
Підлітки збирали гриби та підійшли надто близько до уламків дрона, який здетонував. Обох постраждалих госпіталізували, їхній стан уточнюється.
Рятувальники нагадують громадянам не наближатися до уламків збитих снарядів і негайно повідомляти про такі знахідки рятувальників або поліцію.
