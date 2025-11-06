На Чернігівщині вибухнув збитий дрон: постраждали двоє підлітків – ДСНС

У лісі поблизу Новгорода-Сіверського двоє 15-річних хлопців зазнали поранень через вибух частини збитого російського безпілотника, повідомили у ДСНС, пише УНН.

Деталі

Підлітки збирали гриби та підійшли надто близько до уламків дрона, який здетонував. Обох постраждалих госпіталізували, їхній стан уточнюється.

Рятувальники нагадують громадянам не наближатися до уламків збитих снарядів і негайно повідомляти про такі знахідки рятувальників або поліцію.

