На Черниговщине с августа из-за обстрелов рф возникло 50 пожаров - ОВА
Киев • УНН
В Новгород-Северском районе Черниговщины с 1 августа по 23 сентября из-за вражеских обстрелов произошло около 50 пожаров. Огнем уничтожено 116 домохозяйств, 40 га сухой травы и 95 га лесной подстилки.
На Черниговщине в Новгород-Северском районе с августа в результате вражеских обстрелов возникло около полусотни пожаров, которые привели к масштабным разрушениям. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
"Только в Новгород-Северском районе в результате боевых действий с 1 августа по 23 сентября возникло полсотни пожаров. Огнем уничтожено 116 домохозяйств, 40 га сухой травы и 95 га лесной подстилки", - сообщил Чаус.
Напомним
На Харьковщине и Полтавщине продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Сейчас в Балаклее горит территория лесничества площадью 1168 га, впрочем угрозы населенным пунктам пока нет.