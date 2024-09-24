На Черниговщине с августа из-за обстрелов рф возникло 50 пожаров - ОВА

На Черниговщине в Новгород-Северском районе с августа в результате вражеских обстрелов возникло около полусотни пожаров, которые привели к масштабным разрушениям. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

"Только в Новгород-Северском районе в результате боевых действий с 1 августа по 23 сентября возникло полсотни пожаров. Огнем уничтожено 116 домохозяйств, 40 га сухой травы и 95 га лесной подстилки", - сообщил Чаус.

Напомним

На Харьковщине и Полтавщине продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Сейчас в Балаклее горит территория лесничества площадью 1168 га, впрочем угрозы населенным пунктам пока нет.