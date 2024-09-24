На Чернігівщині з серпня через обстріли рф виникло 50 пожеж - ОВА
Київ • УНН
У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини з 1 серпня по 23 вересня через ворожі обстріли сталося близько 50 пожеж. Вогнем знищено 116 домогосподарств, 40 га сухої трави та 95 га лісової підстилки.
На Чернігівщині в Новгород-Сіверському районі з серпня внаслідок ворожих обстрілів виникло близько півсотні пожеж, які призвели до масштабних руйнувань. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, пише УНН.
"Лише в Новгород-Сіверському районі у результаті бойових дій з 1 серпня по 23 вересня виникло півсотні пожеж. Вогнем знищено 116 домогосподарств, 40 га сухої трави та 95 га лісової підстилки", - повідомив Чаус.
Нагадаємо
На Харківщині та Полтавщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Наразі у Балаклії горить територія лісництва площею 1168 га, втім загрози населеним пунктам наразі немає.