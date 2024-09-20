В Балаклії горить понад 1160 га лісу, на Полтавщині - окремі осередки загоряння
Київ • УНН
У Балаклії на Харківщині горить 1168 га лісу, загрози населеним пунктам немає. На Полтавщині біля села Мала Перещепина ліквідовують окремі осередки загоряння після локалізації масштабної пожежі.
На Харківщині та Полтавщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Наразі у Балаклії горить територія лісництва площею 1168 га, втім загрози населеним пунктам наразі немає. Біля села Мала Перещепина на Полтавщині залишились окремі осередки загоряння, повідомили в п'ятницю в ДСНС, передає УНН.
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Як повідомляється, третю добу вогнеборці гасять полум’я на території лісництва поблизу міста Балаклія на Харківщині. Наразі вогнем охоплена площа 1168 га. Горить суха хвойна підстилка. Рятувальники вживають заходів щодо локалізації пожежі та запобігання перекидання полум’я на верхівки дерев. Загрози населеним пунктам наразі немає.
До пожежогасіння залучені 33 одиниці техніки та 124 рятувальників Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі 2 піротехнічні розрахунки.
Напередодні вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу біля села Мала Перещепина, що на Полтавщині. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків загоряння, зокрема поверхневих покладів торфу. Проводяться роботи з проливання тліючих дерев та невеликих ділянок сухої рослинності й лісової підстилки, щоб запобігти подальшому поширенню вогню.
Для боротьби з вогнем залучалися 259 рятувальників та 45 одиниць техніки.
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