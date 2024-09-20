В Балаклее горит более 1160 га леса, на Полтавщине - отдельные очаги возгорания

На Харьковщине и Полтавщине продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Сейчас в Балаклее горит территория лесничества площадью 1168 га, впрочем угрозы населенным пунктам пока нет. Возле села Малая Перещепина на Полтавщине остались отдельные очаги возгорания, сообщили в пятницу в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, третьи сутки пожарные тушат пламя на территории лесничества вблизи города Балаклея на Харьковщине. На данный момент огнем охвачена площадь 1168 га. Горит сухая хвойная подстилка. Спасатели принимают меры по локализации пожара и предотвращения опрокидывания пламени на верхушки деревьев. Угрозы населенным пунктам пока нет.

К пожаротушению привлечены 33 единицы техники и 124 спасателей Харьковского, Луганского и Полтавского гарнизонов ГСЧС, в том числе 2 пиротехнических расчета.

Накануне удалось локализовать масштабный лесной пожар возле села Малая Перещепина, что на Полтавщине. Сейчас спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов возгорания, в частности поверхностных залежей торфа. Проводятся работы по проливке тлеющих деревьев и небольших участков сухой растительности и лесной подстилки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

Для борьбы с огнем привлекались 259 спасателей и 45 единиц техники.

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