Ухудшение качества воздуха в Киеве: задымление объясняют ветром и пожарами в трех областях

В Киеве ухудшилось качество воздуха на фоне изменения ветра и пожаров на торфяниках и открытых территориях в трех областях. В общем спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар на территории Украины, общей площадью около 2 200 га, сообщили в МВД Украины в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Информация о ситуации по ухудшению качества воздуха в Киеве. Задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей. По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер. Радиационный фон в норме - сообщили в МВД.

В министерстве советуют ограничить пребывание на улице, а также держать окна закрытыми, поддерживать водный баланс, использовать маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.

«На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2 200 га. К работам привлечены около 860 человек и 201 единица техники ГСЧС, а также 3 пожарных поезда Укрзализныци», - отметили в МВД.

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