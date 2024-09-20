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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ухудшение качества воздуха в Киеве: задымление объясняют ветром и пожарами в трех областях

Ухудшение качества воздуха в Киеве: задымление объясняют ветром и пожарами в трех областях

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20 сентября 2024, 07:59  •  3207 просмотра

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В Киеве ухудшилось качество воздуха на фоне изменения ветра и пожаров на торфяниках и открытых территориях в трех областях. Спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар на территории Украины, общей площадью около 2 200 га.

В Киеве ухудшилось качество воздуха на фоне изменения ветра и пожаров на торфяниках и открытых территориях в трех областях. В общем спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар на территории Украины, общей площадью около 2 200 га, сообщили в МВД Украины в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Информация о ситуации по ухудшению качества воздуха в Киеве. Задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей. По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер. Радиационный фон в норме

- сообщили в МВД.

В министерстве советуют ограничить пребывание на улице, а также держать окна закрытыми, поддерживать водный баланс, использовать маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.

«На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2 200 га. К работам привлечены около 860 человек и 201 единица техники ГСЧС, а также 3 пожарных поезда Укрзализныци», - отметили в МВД.

Забруднення повітря у Києві та інших регіонах: рекомендації лікаря для безпеки здоров’я20 сентября 2024, 07:38 • 21192 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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