Погіршення якості повітря у Києві: задимлення пояснюють вітром та пожежами у трьох областях

У Києві погіршилась якість повітря на тлі зміни вітру та пожеж на торфовищах і відкритих територіях у трьох областях. Загалом рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу на території України, загальною площею близько 2 200 га, повідомили у МВС України у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Інформація щодо ситуації з погіршення якості повітря у Києві. Задимлення спричинене зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. Радіаційний фон у нормі - повідомили у МВС.

У міністерстві радять обмежити перебування на вулиці, а також тримати вікна зачиненими, підтримувати водний баланс, використовувати маску або респіратор, а також - очищувач повітря.

"На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також 3 пожежні потяги Укрзалізниці", - зазначили у МВС.

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