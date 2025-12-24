$42.100.05
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Эксклюзив
11:46 • 10916 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 10768 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 13975 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 31277 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 47529 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64050 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 70896 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
23 декабря, 11:41 • 41852 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 53817 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
В Чернигове россияне снова атаковали энергетику: у десятков тысяч потребителей пропал свет

Киев • УНН

 • 172 просмотра

В результате российского удара поврежден важный объект энергетики в Черниговском районе, что привело к обесточиванию десятков тысяч абонентов. Это уже не первые удары по региону, ранее было зафиксировано падение БПЛА в черте города, повреждены автомобили и здания.

В Чернигове россияне снова атаковали энергетику: у десятков тысяч потребителей пропал свет

В Чернигове российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру, из-за удара рф поврежден важный объект энергетики в Черниговском районе, обесточены десятки тысяч абонентов, сообщили в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, в Черниговском горсовете и в Черниговоблэнерго, пишет УНН.

Есть попадания в области. В частности, в Чернигове из-за атаки на энергообъект свет исчез у десятков тысяч абонентов

- сообщил Чаус в Telegram.

В Черниговоблэнерго также сообщили:

В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов


"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру на территории города", - указали также в Черниговском горсовете после 15 часов 24 декабря. Перед этим там также сообщали "относительно взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря - под атакой энергетическая инфраструктура".

Как отметили в облэнерго, "как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам".

Это не первые вражеские удары по региону за сегодня. После 13 часов глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщал, что "зафиксировано падение БпЛА в пределах города на территорию одного из предприятий. В результате падения повреждены автомобили. Жертв среди людей нет".

В Черниговском горсовете также уточнили "относительно взрыва, который черниговцы могли слышать ориентировочно в 13:00 24 декабря: произошло падение БпЛА на территорию одного из предприятий. В результате удара, по предварительной информации, поврежден фасад и остекление окон административного здания, помещения гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус. Информация о пострадавших не поступала".

Дополнение

Накануне, в канун Сочельника, как сообщал глава ОВА, россияне атаковали Чернигов и еще 26 населенных пунктов области. Снова били по энергетике и гражданской инфраструктуре. 69 обстрелов - 161 взрыв.

"В областном центре за прошедшие сутки прозвучало несколько взрывов. "Герани" попали по энергообъекту. В половине города исчез свет. Чуть позже вражеский беспилотник попал в 9-этажку: повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили людей. Предварительно, никто не пострадал. На месте развернут пункт несокрушимости. Ночью "герани" ударили еще по двум местам в Чернигове. Загорелась хозяйственная постройка, две машины. Повреждены окна в 5-этажке и школе. На другой локации - попадание в детский сад", - рассказал Чаус.

По его словам, накануне "герани" ударили по энергообъекту в Новгороде-Северском. Часть населенных пунктов была обесточена. В Семеновке FPV-дрон попал в дом культуры и здание неработающего лицея. На Прилуччине "герани" ударили по объектам критической инфраструктуры. По меньшей мере 30 взрывов. На месте работают пожарные.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
