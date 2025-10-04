Временно приостановили движение пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях
Киев • УНН
Из-за соображений безопасности временно не будет курсировать ряд пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Это связано с повреждением подвижного состава в результате вражеского обстрела в Сумской области, где 4 октября был атакован железнодорожный вокзал в Шостке.
Из соображений безопасности не будет курсировать ряд пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Так, с сегодняшнего дня временно не будут курсировать:
- №967 Терещенская - Новгород-Северский;
- №968 Новгород-Северский - Терещенская;
- №969 Сновск - Городня;
- №970 Городня - Сновск;
- №961/962 Самбор - Нижанковичи;
- №963/964 Нижанковичи - Самбор;
- №966 Старжава - Самбор;
- №965 Самбор - Старжава.
Также из-за повреждения подвижного состава в результате вражеского обстрела временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов Сумщины.
4 октября временно не будут курсировать:
- №967 Терещенская – Новгород-Северский;
- №968 Новгород-Северский – Терещенская;
- №6705 Терещенская – Новгород-Северский;
- №6706 Новгород-Северский – Терещенская.
5 октября временно не будут курсировать:
- №6701 Терещенская – Новгород-Северский;
- №6702 Новгород-Северский – Терещенская;
- №967 Терещенская – Новгород-Северский;
- №968 Новгород-Северский – Терещенская;
- №6705 Терещенская – Новгород-Северский;
- №6706 Новгород-Северский – Терещенская.
Напомним
4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев.
В результате пострадала 44-летняя женщина и трое ее сыновей в возрасте 14, 11 и 7 лет. Всего сообщается о около 30 пострадавших. Позже в одном из вагонов поезда найдено тело 71-летнего мужчины. Уголовное производство переквалифицировано на военное преступление, повлекшее гибель человека.