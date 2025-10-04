Временно приостановили движение пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях

Из соображений безопасности не будет курсировать ряд пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Из соображений безопасности временно не будут курсировать ряд пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях - говорится в сообщении.

Так, с сегодняшнего дня временно не будут курсировать:

№967 Терещенская - Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский - Терещенская;

№969 Сновск - Городня;

№970 Городня - Сновск;

№961/962 Самбор - Нижанковичи;

№963/964 Нижанковичи - Самбор;

№966 Старжава - Самбор;

№965 Самбор - Старжава.

Также из-за повреждения подвижного состава в результате вражеского обстрела временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов Сумщины.

4 октября временно не будут курсировать:

№967 Терещенская – Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский – Терещенская;

№6705 Терещенская – Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский – Терещенская.

5 октября временно не будут курсировать:

№6701 Терещенская – Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский – Терещенская;

№967 Терещенская – Новгород-Северский;

№968 Новгород-Северский – Терещенская;

№6705 Терещенская – Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский – Терещенская.

Напомним

4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев.

В результате пострадала 44-летняя женщина и трое ее сыновей в возрасте 14, 11 и 7 лет. Всего сообщается о около 30 пострадавших. Позже в одном из вагонов поезда найдено тело 71-летнего мужчины. Уголовное производство переквалифицировано на военное преступление, повлекшее гибель человека.