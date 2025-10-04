Временно приостановили движение пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 14600 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 33308 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 50912 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 67358 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 80593 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 70304 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 39771 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51780 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34484 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21731 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
82%
747мм
Популярные новости
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ4 октября, 06:25 • 11287 просмотра
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению4 октября, 06:59 • 12084 просмотра
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО4 октября, 07:17 • 7500 просмотра
Cadillac бьет рекорды: 40% продаж в США за квартал - электромобили4 октября, 08:50 • 6900 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 11254 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 33312 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 41637 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 53192 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 80595 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 70304 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Пит Хегсетх
Актуальные места
Шостка
Украина
Сумская область
Соединённые Штаты
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 11307 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 24659 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 50914 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 37957 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 40627 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Хранитель
Бильд
Tesla Cybertruck

Временно приостановили движение пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Из-за соображений безопасности временно не будет курсировать ряд пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Это связано с повреждением подвижного состава в результате вражеского обстрела в Сумской области, где 4 октября был атакован железнодорожный вокзал в Шостке.

Временно приостановили движение пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях

Из соображений безопасности не будет курсировать ряд пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Из соображений безопасности временно не будут курсировать ряд пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областях

- говорится в сообщении.

Так, с сегодняшнего дня временно не будут курсировать:

  • №967 Терещенская - Новгород-Северский;
    • №968 Новгород-Северский - Терещенская;
      • №969 Сновск - Городня;
        • №970 Городня - Сновск;
          • №961/962 Самбор - Нижанковичи;
            • №963/964 Нижанковичи - Самбор;
              • №966 Старжава - Самбор;
                • №965 Самбор - Старжава.

                  Также из-за повреждения подвижного состава в результате вражеского обстрела временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов Сумщины.

                  4 октября временно не будут курсировать:

                  • №967 Терещенская – Новгород-Северский;
                    • №968 Новгород-Северский – Терещенская;
                      • №6705 Терещенская – Новгород-Северский;
                        • №6706 Новгород-Северский – Терещенская.

                          5 октября временно не будут курсировать:

                          • №6701 Терещенская – Новгород-Северский;
                            • №6702 Новгород-Северский – Терещенская;
                              • №967 Терещенская – Новгород-Северский;
                                • №968 Новгород-Северский – Терещенская;
                                  • №6705 Терещенская – Новгород-Северский;
                                    • №6706 Новгород-Северский – Терещенская.

                                      Напомним

                                      4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев.

                                      В результате пострадала 44-летняя женщина и трое ее сыновей в возрасте 14, 11 и 7 лет. Всего сообщается о около 30 пострадавших. Позже в одном из вагонов поезда найдено тело 71-летнего мужчины. Уголовное производство переквалифицировано на военное преступление, повлекшее гибель человека.

                                      Алена Уткина

                                      Общество
                                      Львовская область
                                      Сумская область
                                      Украинская железная дорога
                                      Черниговская область
                                      Шостка
                                      Новгород-Северский
                                      Киев