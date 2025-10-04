Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 жовтня, 08:29 • 12572 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 27599 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 47544 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 64798 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 77159 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 68429 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 39119 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51621 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34375 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21616 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
66%
748мм
Популярнi новини
Ізраїльській армії наказали зупинити наступ на Газу після вимоги Трампа - ЗМІ4 жовтня, 06:25 • 9272 перегляди
Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення4 жовтня, 06:59 • 10356 перегляди
росіяни атакували енергетичну та газову інфраструктуру, у рф же уражено НПЗ з топ-5 - ЦПД РНБО4 жовтня, 07:17 • 4158 перегляди
Cadillac б'є рекорди: 40% продажів у США за квартал - електромобілі4 жовтня, 08:50 • 3382 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля11:30 • 7294 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 27617 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 40059 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 51503 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 77171 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 68433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Піт Гегсет
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Шостка
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля11:30 • 7440 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 23767 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 47558 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 37203 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 39904 перегляди
Актуальне
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
Bild
Tesla Cybertruck

Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

У Шостці внаслідок атаки ворожого безпілотника на залізничний вокзал у вагоні потяга знайдено тіло 71-річного чоловіка. Кримінальне провадження перекваліфіковано на воєнний злочин, що призвів до загибелі людини.

Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка

Після удару ворожого безпілотника по потягу на залізничному вокзалі в Шостці, в одному з вагонів знайдено тіло 71-річного чоловіка. Кримінальне провадження перекваліфіковано на "воєнний злочин, що призвів до загибелі людини", пише УНН із посиланням на Прокуратуру Сумщини.

У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка. Кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч. 2 ст. 438 КК України - вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини

- ідеться у дописі.

Раніше УНН писав, що 4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ.

Внаслідок постраждала 44-річна жінка та троє її синів віком 14, 11 та 7 років. Всього повідомляють про близько 30 постраждалих.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніКримінал та НП
Сумська область
Шостка
Київ