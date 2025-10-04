Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка
Київ • УНН
Після удару ворожого безпілотника по потягу на залізничному вокзалі в Шостці, в одному з вагонів знайдено тіло 71-річного чоловіка. Кримінальне провадження перекваліфіковано на "воєнний злочин, що призвів до загибелі людини", пише УНН із посиланням на Прокуратуру Сумщини.
Раніше УНН писав, що 4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ.
Внаслідок постраждала 44-річна жінка та троє її синів віком 14, 11 та 7 років. Всього повідомляють про близько 30 постраждалих.