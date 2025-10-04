Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка

Після удару ворожого безпілотника по потягу на залізничному вокзалі в Шостці, в одному з вагонів знайдено тіло 71-річного чоловіка. Кримінальне провадження перекваліфіковано на "воєнний злочин, що призвів до загибелі людини", пише УНН із посиланням на Прокуратуру Сумщини.

У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка. Кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч. 2 ст. 438 КК України - вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини