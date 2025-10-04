Через російську атаку на вокзал у Шостці постраждали матір та троє дітей
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на залізничний вокзал у Шостці на Сумщині постраждала 44-річна жінка та троє її синів віком 14, 11 та 7 років. Атака 4 жовтня була спрямована на пасажирський потяг Шостка-Київ, спричинивши близько 30 постраждалих.
Внаслідок атаки рф на вокзал у Шостці на Сумщині постраждала родина - матір та її троє неповнолітніх дітей, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
Серед постраждалих у Шостці - 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років
4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги. Повідомляється про близько 30 постраждалих, у тому числі 8 госпіталізованих.
Атака рф на потяги в Шостці: повідомляється про близько 30 постраждалих, прокуратура каже про 8 госпіталізованих04.10.25, 13:42 • 1138 переглядiв
Раніше Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Відомо про десятки постраждалих.