08:29 • 7802 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 16198 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 40417 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 59349 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 69940 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 64486 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37933 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51418 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34224 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21426 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Через російську атаку на вокзал у Шостці постраждали матір та троє дітей

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Внаслідок атаки РФ на залізничний вокзал у Шостці на Сумщині постраждала 44-річна жінка та троє її синів віком 14, 11 та 7 років. Атака 4 жовтня була спрямована на пасажирський потяг Шостка-Київ, спричинивши близько 30 постраждалих.

Через російську атаку на вокзал у Шостці постраждали матір та троє дітей

Внаслідок атаки рф на вокзал у Шостці на Сумщині постраждала родина - матір та її троє неповнолітніх дітей, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Серед постраждалих у Шостці - 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років

- повідомили у прокуратурі.

4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги. Повідомляється про близько 30 постраждалих, у тому числі 8 госпіталізованих.

Атака рф на потяги в Шостці: повідомляється про близько 30 постраждалих, прокуратура каже про 8 госпіталізованих04.10.25, 13:42 • 1138 переглядiв

Раніше Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Відомо про десятки постраждалих.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сумська область
Шостка
Володимир Зеленський
Київ