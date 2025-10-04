Из-за российской атаки на вокзал в Шостке пострадали мать и трое детей
Киев • УНН
В результате атаки РФ на железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области пострадала 44-летняя женщина и трое ее сыновей в возрасте 14, 11 и 7 лет. Атака 4 октября была направлена на пассажирский поезд Шостка-Киев, в результате чего пострадали около 30 человек.
В результате атаки РФ на вокзал в Шостке Сумской области пострадала семья - мать и ее трое несовершеннолетних детей, сообщили в Сумской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.
Среди пострадавших в Шостке - 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет
4 октября Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда. Сообщается о около 30 пострадавших, в том числе 8 госпитализированных.
Ранее Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно о десятках пострадавших.