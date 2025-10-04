Зеленський показав наслідки атаки рф на вокзал у Шостці: десятки постраждалих, у місці удару попередньо були і залізничники, і пасажири

$41.280.00
08:29 • 4642 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 11556 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 37604 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 57198 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 67242 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 63090 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37440 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51329 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34161 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21332 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Популярнi новини
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі4 жовтня, 00:38 • 16338 перегляди
Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямкуVideo4 жовтня, 01:40 • 9644 перегляди
Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення4 жовтня, 02:14 • 10177 перегляди
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботуPhoto4 жовтня, 03:59 • 10698 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo4 жовтня, 04:16 • 21458 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto08:00 • 11560 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 35427 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 46321 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 67245 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 63090 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 21151 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 37607 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 34969 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 37786 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 80546 перегляди
Зеленський показав наслідки атаки рф на вокзал у Шостці: десятки постраждалих, у місці удару попередньо були і залізничники, і пасажири

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Президент Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Відомо про десятки постраждалих, серед яких працівники Укрзалізниці та пасажири.

Зеленський показав наслідки атаки рф на вокзал у Шостці: десятки постраждалих, у місці удару попередньо були і залізничники, і пасажири

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по вокзалу у Шостці у Сумській області, показавши відео та вказавши, що вже відомо про десятки постраждалих, і в місці удару, попередньо, були і працівники Укрзалізниці, і пасажири, пише УНН.

Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних". "І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити", - вказав Глава держави.

"Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - підкреслив Зеленський.

рф атакувала вокзал на Сумщині, під ударом опинився потяг Шостка-Київ, є постраждалі - ОВА04.10.25, 12:20 • 1112 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Сумська область
Українська залізниця
Шостка
Європа
Володимир Зеленський