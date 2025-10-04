Зеленський показав наслідки атаки рф на вокзал у Шостці: десятки постраждалих, у місці удару попередньо були і залізничники, і пасажири
Київ • УНН
Президент Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Відомо про десятки постраждалих, серед яких працівники Укрзалізниці та пасажири.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по вокзалу у Шостці у Сумській області, показавши відео та вказавши, що вже відомо про десятки постраждалих, і в місці удару, попередньо, були і працівники Укрзалізниці, і пасажири, пише УНН.
Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири
Президент наголосив: "росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних". "І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити", - вказав Глава держави.
"Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - підкреслив Зеленський.
