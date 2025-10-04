Зеленский показал последствия атаки РФ на вокзал в Шостке: десятки пострадавших, в месте удара предварительно были и железнодорожники, и пассажиры
Киев • УНН
Президент Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно о десятках пострадавших, среди которых работники Укрзализныци и пассажиры.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по вокзалу в Шостке Сумской области, показав видео и указав, что уже известно о десятках пострадавших, и в месте удара, предварительно, были и сотрудники Укрзализныци, и пассажиры, пишет УНН.
Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и сотрудники Укрзализныци, и пассажиры
Президент подчеркнул: "россияне не могли не знать, что бьют по гражданским". "И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить", - указал Глава государства.
"Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор – это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", - подчеркнул Зеленский.
