Атака рф на поезда в Шостке: сообщается об около 30 пострадавших, прокуратура говорит о 8 госпитализированных
Киев • УНН
В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в Шостке госпитализированы по меньшей мере 8 человек, по данным Офиса Генпрокурора. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о около 30 пострадавших и госпитализированных.
В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в городе Шостка Сумской области известно о госпитализации по меньшей мере 8 человек, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора. По данным Премьер-министра Юлии Свириденко, известно об около 30 пострадавших и госпитализированных, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, как сообщили в прокуратуре, 4 октября около 11:50 враг атаковал беспилотником пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале города Шостка в ожидании отправления.
"Через несколько минут, когда происходила эвакуация пассажиров, произошло повторное поражение беспилотником еще одного поезда", - отметили в прокуратуре.
В результате атаки оккупантов, по состоянию на 13:00 известно о госпитализации по меньшей мере 8 человек
Массированная атака на город продолжается, указали в Офисе Генпрокурора.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Зеленский показал последствия атаки рф на вокзал в Шостке: десятки пострадавших, в месте удара предварительно были и железнодорожники, и пассажиры04.10.25, 12:46 • 1232 просмотра
"Еще одно жестокое нападение на наше гражданское население: россияне только что нанесли удар по пассажирскому поезду в Шостке, Сумская область, используя беспилотники Shahed. Около 30 человек пострадали и госпитализированы", - указала несколько ранее Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в X.
"Это был преднамеренный удар по гражданскому населению - еще один акт террора, который мир не должен игнорировать. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, более жесткие санкции и решительные действия партнеров, которые должны отстаивать гуманность, а не террор", - подчеркнула Свириденко.
Российские удары обесточили Шостку и часть Шосткинского района - облэнерго04.10.25, 13:38 • 932 просмотра