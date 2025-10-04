Атака рф на поезда в Шостке: сообщается об около 30 пострадавших, прокуратура говорит о 8 госпитализированных

В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в Шостке госпитализированы по меньшей мере 8 человек, по данным Офиса Генпрокурора. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о около 30 пострадавших и госпитализированных.

В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в городе Шостка Сумской области известно о госпитализации по меньшей мере 8 человек, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора. По данным Премьер-министра Юлии Свириденко, известно об около 30 пострадавших и госпитализированных, пишет УНН. Детали По данным следствия, как сообщили в прокуратуре, 4 октября около 11:50 враг атаковал беспилотником пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале города Шостка в ожидании отправления. "Через несколько минут, когда происходила эвакуация пассажиров, произошло повторное поражение беспилотником еще одного поезда", - отметили в прокуратуре. В результате атаки оккупантов, по состоянию на 13:00 известно о госпитализации по меньшей мере 8 человек - сообщили в Офисе Генпрокурора. Массированная атака на город продолжается, указали в Офисе Генпрокурора. Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Зеленский показал последствия атаки рф на вокзал в Шостке: десятки пострадавших, в месте удара предварительно были и железнодорожники, и пассажиры "Еще одно жестокое нападение на наше гражданское население: россияне только что нанесли удар по пассажирскому поезду в Шостке, Сумская область, используя беспилотники Shahed. Около 30 человек пострадали и госпитализированы", - указала несколько ранее Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в X. "Это был преднамеренный удар по гражданскому населению - еще один акт террора, который мир не должен игнорировать. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, более жесткие санкции и решительные действия партнеров, которые должны отстаивать гуманность, а не террор", - подчеркнула Свириденко. Российские удары обесточили Шостку и часть Шосткинского района - облэнерго