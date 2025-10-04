$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 15344 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 39909 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 58947 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 69473 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 64270 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37855 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51402 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34214 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00 • 21399 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Атака рф на поезда в Шостке: сообщается об около 30 пострадавших, прокуратура говорит о 8 госпитализированных

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в Шостке госпитализированы по меньшей мере 8 человек, по данным Офиса Генпрокурора. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о около 30 пострадавших и госпитализированных.

В результате ударов российских войск по пассажирским поездам в городе Шостка Сумской области известно о госпитализации по меньшей мере 8 человек, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора. По данным Премьер-министра Юлии Свириденко, известно об около 30 пострадавших и госпитализированных, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, как сообщили в прокуратуре, 4 октября около 11:50 враг атаковал беспилотником пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале города Шостка в ожидании отправления.

"Через несколько минут, когда происходила эвакуация пассажиров, произошло повторное поражение беспилотником еще одного поезда", - отметили в прокуратуре.

В результате атаки оккупантов, по состоянию на 13:00 известно о госпитализации по меньшей мере 8 человек

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Массированная атака на город продолжается, указали в Офисе Генпрокурора.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Зеленский показал последствия атаки рф на вокзал в Шостке: десятки пострадавших, в месте удара предварительно были и железнодорожники, и пассажиры04.10.25, 12:46 • 1232 просмотра

"Еще одно жестокое нападение на наше гражданское население: россияне только что нанесли удар по пассажирскому поезду в Шостке, Сумская область, используя беспилотники Shahed. Около 30 человек пострадали и госпитализированы", - указала несколько ранее Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в X.

"Это был преднамеренный удар по гражданскому населению - еще один акт террора, который мир не должен игнорировать. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, более жесткие санкции и решительные действия партнеров, которые должны отстаивать гуманность, а не террор", - подчеркнула Свириденко.

Российские удары обесточили Шостку и часть Шосткинского района - облэнерго04.10.25, 13:38 • 932 просмотра

