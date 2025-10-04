Атака рф на потяги в Шостці: повідомляється про близько 30 постраждалих, прокуратура каже про 8 госпіталізованих
Київ • УНН
Внаслідок ударів російських військ по пасажирських потягах у Шостці госпіталізовано щонайменше 8 людей, за даними Офісу Генпрокурора. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про близько 30 постраждалих та госпіталізованих.
Деталі
За даними слідства, як повідомили у прокуратурі, 4 жовтня близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі міста Шостка в очікуванні відправлення.
"Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга", - зазначили у прокуратурі.
Унаслідок атаки окупантів, станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей
Масована атака на місто триває, вказали в Офісі Генпрокурора.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
"Ще один жорстокий напад на наше цивільне населення: росіяни щойно здійснили удар по пасажирському поїзду в Шостці, Сумська область, використовуючи безпілотники Shahed. Близько 30 людей постраждали і госпіталізовані", - вказала дещо раніше Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у X.
"Це був навмисний удар по цивільному населенню - ще один акт терору, який світ не повинен ігнорувати. Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, жорсткіші санкції та рішучі дії партнерів, які повинні відстоювати гуманність, а не терор", - наголосила Свириденко.
