Атака рф на железнодорожный вокзал в Шостке: в одном из вагонов обнаружено тело мужчины

После удара вражеского беспилотника по поезду на железнодорожном вокзале в Шостке, в одном из вагонов найдено тело 71-летнего мужчины. Уголовное производство переквалифицировано на "военное преступление, повлекшее гибель человека", пишет УНН со ссылкой на Прокуратуру Сумщины.

В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины. Квалификация уголовного производства изменена на ч. 2 ст. 438 УК Украины - совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что 4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев.

В результате пострадала 44-летняя женщина и трое ее сыновей в возрасте 14, 11 и 7 лет. Всего сообщается о около 30 пострадавших.