россияне атаковали объекты инфраструктуры и электроснабжения в Чернигове - ОВА
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали объект инфраструктуры и несколько важных объектов электроснабжения в Чернигове. Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей, энергетики работают над восстановлением.
В Чернигове ночью российские войска атаковали объект инфраструктуры, вдобавок к удару по нескольким важным объектам электроснабжения, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
По Чернигову. Ночью враг во время очередной дроновой атаки повредил несколько важных объектов электроснабжения. По данным облэнерго, аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей. Энергетики приступили к перезапитке. Также ночью россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела
ГСЧС показала последствия.
Под вражескими обстрелами, по его данным, за прошедшие сутки на Черниговщине были 15 населенных пунктов в трех территориальных громадах и Чернигове. В Новгород-Северском ударные дроны попали по нежилому зданию, произошел пожар.
Ситуация с энергетикой
В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет). Энергетики делают все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. По некоторым громадам и городам будут ослабления, сообщил глава ОВА.
По усилению ПВО
"Работаем с военным командованием. Задача ОВА - добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", - указал Чаус.
