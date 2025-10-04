россияне атаковали объекты инфраструктуры и электроснабжения в Чернигове - ОВА

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 октября, 16:00 • 31592 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 51422 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 60321 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 58248 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 35373 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 49879 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 33830 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21132 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20835 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16942 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
75%
751мм
Популярные новости
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения3 октября, 21:20 • 16967 просмотра
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 13074 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение02:14 • 3712 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto03:59 • 4520 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo04:16 • 17908 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 32530 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 42753 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 60325 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 58253 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 49882 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 19560 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 31600 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 33617 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 36516 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 79321 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
E-6 Mercury

россияне атаковали объекты инфраструктуры и электроснабжения в Чернигове - ОВА

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Ночью российские войска атаковали объект инфраструктуры и несколько важных объектов электроснабжения в Чернигове. Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей, энергетики работают над восстановлением.

россияне атаковали объекты инфраструктуры и электроснабжения в Чернигове - ОВА

В Чернигове ночью российские войска атаковали объект инфраструктуры, вдобавок к удару по нескольким важным объектам электроснабжения, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

По Чернигову. Ночью враг во время очередной дроновой атаки повредил несколько важных объектов электроснабжения. По данным облэнерго, аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей. Энергетики приступили к перезапитке. Также ночью россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела

- написал Чаус.

"Настоящий акт геноцида": в результате атаки дронов повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения на Черниговщине04.10.25, 09:00 • 1154 просмотра

ГСЧС показала последствия.

Под вражескими обстрелами, по его данным, за прошедшие сутки на Черниговщине были 15 населенных пунктов в трех территориальных громадах и Чернигове. В Новгород-Северском ударные дроны попали по нежилому зданию, произошел пожар.

Ситуация с энергетикой

В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет). Энергетики делают все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. По некоторым громадам и городам будут ослабления, сообщил глава ОВА.

По усилению ПВО

"Работаем с военным командованием. Задача ОВА - добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", - указал Чаус.

Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары04.10.25, 03:38 • 13106 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Новгород-Северский
Чернигов