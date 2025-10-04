Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 октября, 16:00 • 18960 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 30779 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 40658 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 40742 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 26980 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 41208 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32310 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20557 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20415 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16657 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
0м/с
80%
753мм
Популярные новости
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 13561 просмотра
"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ3 октября, 17:22 • 11795 просмотра
Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области3 октября, 17:31 • 3990 просмотра
ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа20:35 • 7610 просмотра
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения21:20 • 6568 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 25020 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 32764 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 40661 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 40744 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 41208 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Белый дом
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 13565 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 18960 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 29431 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 32684 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 75611 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Российские войска атаковали Чернигов в ночь на 4 октября, вызвав пожары на местах попадания. Информации о пострадавших пока нет.

Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары

В ночь на субботу, 4 октября, российские войска нанесли удар по Чернигову. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

Подробности

"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар", - рассказал Брижинский.

В то же время, по его словам, информация о пострадавших пока отсутствует.

Напомним

В Чернигове в результате ударов армии РФ по объектам энергетики и после введения графиков отключений электроэнергии ситуация с электроснабжением сложная, разворачивают пункты несокрушимости, школы переводят на дистанционное обучение до конца недели.

С 20:00 1 октября на Черниговщине ввели график почасовых отключений электроэнергии. Это произошло из-за удара врага по важным энергетическим объектам, что привело к отключению 307 тысяч потребителей.

В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей02.10.25, 15:06 • 2158 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Чернигов