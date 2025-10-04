Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары
Российские войска атаковали Чернигов в ночь на 4 октября, вызвав пожары на местах попадания. Информации о пострадавших пока нет.
В ночь на субботу, 4 октября, российские войска нанесли удар по Чернигову. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует УНН.
Подробности
"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар", - рассказал Брижинский.
В то же время, по его словам, информация о пострадавших пока отсутствует.
Напомним
В Чернигове в результате ударов армии РФ по объектам энергетики и после введения графиков отключений электроэнергии ситуация с электроснабжением сложная, разворачивают пункты несокрушимости, школы переводят на дистанционное обучение до конца недели.
С 20:00 1 октября на Черниговщине ввели график почасовых отключений электроэнергии. Это произошло из-за удара врага по важным энергетическим объектам, что привело к отключению 307 тысяч потребителей.
