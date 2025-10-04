Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 19182 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 31263 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 41069 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 41116 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 27200 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 41348 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 32352 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20564 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20421 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16662 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Популярнi новини
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 13698 перегляди
“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ3 жовтня, 17:22 • 11896 перегляди
Французький журналіст загинув від удару російського дрона на Донеччині3 жовтня, 17:31 • 4182 перегляди
ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази20:35 • 7814 перегляди
Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення21:20 • 7068 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 25130 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 32910 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білий дім
Сектор Газа
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 29489 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 32742 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 75671 перегляди
Актуальне
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі

Київ • УНН

 • 194 перегляди

російські війська атакували Чернігів у ніч на 4 жовтня, спричинивши пожежі на місцях влучання. Інформації про постраждалих наразі немає.

Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі

В ніч на суботу, 4 жовтня, російські війська завдали удару по Чернігову. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.

Деталі

"Ворог вчергове атакує місто. На місцях влучання виникла пожежа", - розповів Брижинський.

Водночас, за його словами, інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо

У Чернігові внаслідок ударів армії рф по обʼєктах енергетики і після введення графіків відключень електроенергії ситуація з електропостачанням складна, розгортають пункти незламності, школи переводять на дистанційне навчання до кінця тижня

З 20:00 1 жовтня на Чернігівщині запровадили графік погодинних відключень електроенергії. Це сталося через удар ворога по важливих енергетичних об'єктах, що призвело до відключення 307 тисяч споживачів.

У Чернігівській області запроваджують додаткові відключення світла через перевантаження мереж02.10.25, 15:06 • 2158 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Чернігів