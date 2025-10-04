Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі
Київ • УНН
російські війська атакували Чернігів у ніч на 4 жовтня, спричинивши пожежі на місцях влучання. Інформації про постраждалих наразі немає.
В ніч на суботу, 4 жовтня, російські війська завдали удару по Чернігову. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.
Деталі
"Ворог вчергове атакує місто. На місцях влучання виникла пожежа", - розповів Брижинський.
Водночас, за його словами, інформація про постраждалих наразі відсутня.
Нагадаємо
У Чернігові внаслідок ударів армії рф по обʼєктах енергетики і після введення графіків відключень електроенергії ситуація з електропостачанням складна, розгортають пункти незламності, школи переводять на дистанційне навчання до кінця тижня
З 20:00 1 жовтня на Чернігівщині запровадили графік погодинних відключень електроенергії. Це сталося через удар ворога по важливих енергетичних об'єктах, що призвело до відключення 307 тисяч споживачів.
