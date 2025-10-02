У Чернігівській області запроваджують додаткові відключення світла через перевантаження мереж

Енергетики повідомили, що попри графіки погодинних відключень, ситуація в енергосистемі залишається складною. Мережі не витримують навантаження, тож "Чернігівобленерго" вимушене застосовувати додаткові відключення, не передбачені ГПВ.

Про це товариство повідомило на своїй офіційній сторінці, пише УНН.

За словами енергетиків, сьогодні ситуація в енергосистемі не покращилася, а навіть навпаки.

Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили Графіком погодинних відключень (ГПВ)

Тому аби не допустити знеструмлення усіх 100% абонентів області Чернігівобленерго "вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ".

Це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені.

Відключення, звісно ж, будуть чергуватися, щоб кожен із вас мав хоча б мінімальну кількість годин зі світом для забезпечити першочергових побутових потреб