У Чернігові після ударів рф досі складна ситуація зі світлом, школи переводять на дистанційку
Київ • УНН
У Чернігові після запровадження графіків відключень електроенергії розгорнуто 7 пунктів незламності, ще 15 відкриють до кінця дня. Школи переходять на дистанційне навчання, а дитсадки не працюватимуть 2 жовтня.
У Чернігові внаслідок ударів армії російської федерації по обʼєктах енергетики і після введення графіків відключень електроенергії напередодні ситуація з електропостачанням складна, розгортають пункти незламності, школи переводять на дистанційне навчання до кінця тижня, повідомив у четвер голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.
Ситуація в енергомережах залишається складною. Енергетики продовжують працювати над відновленням постачання електроенергії
У місті розгортаються пункти незламності, де у разі погіршення ситуації жителі зможуть підзарядити телефони, зігрітися та отримати воду. На цей момент уже розгорнуто 7 пунктів незламності. До кінця дня буде розгорнуто ще 15 пунктів незламності.
За даними Брижинського на вечір 1 жовтня, щодо ситуації з водопостачанням, об’єкти КП "Чернігівводоканал" частково працювали від автономних джерел живлення. Усі каналізаційні насосні станції були запущені, відкачування стоків відбувалося у штатному режимі. Тиск в системі подачі води був задовільний, окремі насосні станції також працювали від альтернативних джерел.
Зі слів голови МВА, "школи переходять до кінця цього тижня на дистанційний формат навчання". Дитячі садки не працюватимуть тільки 2 жовтня "з метою підлаштування під графіки відключення світла".
Доповнення
З 20:00 1 жовтня на Чернігівщині запровадили графік погодинних відключень електроенергії. Це сталося через удар ворога по важливих енергетичних об'єктах, що призвело до відключення 307 тисяч споживачів.
