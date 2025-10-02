В Чернигове после ударов рф до сих пор сложная ситуация со светом, школы переводят на дистанционку
Киев • УНН
В Чернигове после введения графиков отключений электроэнергии развернуто 7 пунктов несокрушимости, еще 15 откроют до конца дня. Школы переходят на дистанционное обучение, а детсады не будут работать 2 октября.
В Чернигове в результате ударов армии российской федерации по объектам энергетики и после введения графиков отключений электроэнергии накануне ситуация с электроснабжением сложная, разворачивают пункты несокрушимости, школы переводят на дистанционное обучение до конца недели, сообщил в четверг глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.
Ситуация в энергосетях остается сложной. Энергетики продолжают работать над восстановлением поставок электроэнергии
В городе разворачиваются пункты несокрушимости, где в случае ухудшения ситуации жители смогут подзарядить телефоны, согреться и получить воду. На данный момент уже развернуто 7 пунктов несокрушимости. До конца дня будет развернуто еще 15 пунктов несокрушимости.
По данным Брижинского на вечер 1 октября, относительно ситуации с водоснабжением, объекты КП "Черниговводоканал" частично работали от автономных источников питания. Все канализационные насосные станции были запущены, откачка стоков происходила в штатном режиме. Давление в системе подачи воды было удовлетворительное, отдельные насосные станции также работали от альтернативных источников.
По словам главы ГВА, "школы переходят до конца этой недели на дистанционный формат обучения". Детские сады не будут работать только 2 октября "с целью подстройки под графики отключения света".
Дополнение
С 20:00 1 октября на Черниговщине ввели график почасовых отключений электроэнергии. Это произошло из-за удара врага по важным энергетическим объектам, что привело к отключению 307 тысяч потребителей.
