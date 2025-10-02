$41.220.08
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 5340 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 13266 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
03:16 • 12122 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 16635 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
1 октября, 17:21 • 35215 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 44431 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30052 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50988 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26023 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
В Чернигове после ударов рф до сих пор сложная ситуация со светом, школы переводят на дистанционку

Киев • УНН

 • 252 просмотра

В Чернигове после введения графиков отключений электроэнергии развернуто 7 пунктов несокрушимости, еще 15 откроют до конца дня. Школы переходят на дистанционное обучение, а детсады не будут работать 2 октября.

В Чернигове после ударов рф до сих пор сложная ситуация со светом, школы переводят на дистанционку

В Чернигове в результате ударов армии российской федерации по объектам энергетики и после введения графиков отключений электроэнергии накануне ситуация с электроснабжением сложная, разворачивают пункты несокрушимости, школы переводят на дистанционное обучение до конца недели, сообщил в четверг глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

Ситуация в энергосетях остается сложной. Энергетики продолжают работать над восстановлением поставок электроэнергии

- написал Брижинский.

В городе разворачиваются пункты несокрушимости, где в случае ухудшения ситуации жители смогут подзарядить телефоны, согреться и получить воду. На данный момент уже развернуто 7 пунктов несокрушимости. До конца дня будет развернуто еще 15 пунктов несокрушимости.

По данным Брижинского на вечер 1 октября, относительно ситуации с водоснабжением, объекты КП "Черниговводоканал" частично работали от автономных источников питания. Все канализационные насосные станции были запущены, откачка стоков происходила в штатном режиме. Давление в системе подачи воды было удовлетворительное, отдельные насосные станции также работали от альтернативных источников.

По словам главы ГВА, "школы переходят до конца этой недели на дистанционный формат обучения". Детские сады не будут работать только 2 октября "с целью подстройки под графики отключения света".

Дополнение

С 20:00 1 октября на Черниговщине ввели график почасовых отключений электроэнергии. Это произошло из-за удара врага по важным энергетическим объектам, что привело к отключению 307 тысяч потребителей.

Часть Черниговской области без света из-за удара рф по энергетике в соседнем регионе - ОВА01.10.25, 16:52 • 2472 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеОбразование
Электроэнергия
Чернигов