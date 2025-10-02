В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей

Энергетики сообщили, что, несмотря на графики почасовых отключений, ситуация в энергосистеме остается сложной. Сети не выдерживают нагрузки, поэтому "Черниговоблэнерго" вынуждено применять дополнительные отключения, не предусмотренные ГПО.

Об этом общество сообщило на своей официальной странице, пишет УНН.

По словам энергетиков, сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а даже наоборот.

Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения, сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое мы предусмотрели Графиком почасовых отключений (ГПО)

Поэтому, чтобы не допустить обесточивания всех 100% абонентов области, Черниговоблэнерго "вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПО".

Это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПО не заведены.

Отключения, конечно же, будут чередоваться, чтобы каждый из вас имел хотя бы минимальное количество часов со светом для обеспечения первоочередных бытовых нужд