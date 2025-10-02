$41.220.08
В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей

Киев • УНН

 • 876 просмотра

В Черниговской области вводят дополнительные отключения света, не предусмотренные графиками, из-за сложной ситуации в энергосистеме и перегрузки сетей. Это приведет к сокращению времени со светом для всех абонентов и отключению потребителей, которые не были в ГПО.

В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей

Энергетики сообщили, что, несмотря на графики почасовых отключений, ситуация в энергосистеме остается сложной. Сети не выдерживают нагрузки, поэтому "Черниговоблэнерго" вынуждено применять дополнительные отключения, не предусмотренные ГПО.

Об этом общество сообщило на своей официальной странице, пишет УНН.

Подробности

По словам энергетиков, сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а даже наоборот.

Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения, сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое мы предусмотрели Графиком почасовых отключений (ГПО)

- написали они. 

Поэтому, чтобы не допустить обесточивания всех 100% абонентов области, Черниговоблэнерго "вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПО". 

Это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПО не заведены.

Отключения, конечно же, будут чередоваться, чтобы каждый из вас имел хотя бы минимальное количество часов со светом для обеспечения первоочередных бытовых нужд

- пояснили специалисты и добавили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу. 

Ранее УНН писал, что в Чернигове после введения графиков отключений электроэнергии развернуто 7 пунктов несокрушимости, еще 15 откроют до конца дня. Школы переходят на дистанционное обучение, а детсады не будут работать 2 октября. 

Алена Уткина

Электроэнергия
Черниговская область
Чернигов