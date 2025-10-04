росіяни атакували об'єкти інфраструктури та електропостачання у Чернігові - ОВА
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували об'єкт інфраструктури та кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігові. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів, енергетики працюють над відновленням.
У Чернігові вночі російські війська атакували об'єкт інфраструктури, на додачу по удару по декількох важливих об'єктах електропостання, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
По Чернігову. Уночі ворог під час чергової дронової атаки пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення. Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу
ДСНС показали наслідки.
Під ворожими обстрілами, за його даними, минулої доби на Чернігівщині були 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах та Чернігові. У Новгород-Сіверському ударні дрони поцілили по нежитловій будівлі, сталася пожежа.
Ситуація з енергетикою
В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає). Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення, повідомив голова ОВА.
По підсиленню ППО
"Працюємо із військовим командуванням. Задача ОВА - додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", - вказав Чаус.
