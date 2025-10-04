$41.280.00
48.500.00
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 32056 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 52194 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 61078 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 58925 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 35735 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 50171 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33889 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21158 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20857 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16960 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
росіяни атакували об'єкти інфраструктури та електропостачання у Чернігові - ОВА

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Вночі російські війська атакували об'єкт інфраструктури та кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігові. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів, енергетики працюють над відновленням.

росіяни атакували об'єкти інфраструктури та електропостачання у Чернігові - ОВА

У Чернігові вночі російські війська атакували об'єкт інфраструктури, на додачу по удару по декількох важливих об'єктах електропостання, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

По Чернігову. Уночі ворог під час чергової дронової атаки пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення. Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу

- написав Чаус.

"Справжній акт геноциду": внаслідок атаки дронів пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині04.10.25, 09:00 • 1284 перегляди

ДСНС показали наслідки.

Під ворожими обстрілами, за його даними, минулої доби на Чернігівщині були 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах та Чернігові. У Новгород-Сіверському ударні дрони поцілили по нежитловій будівлі, сталася пожежа.

Ситуація з енергетикою

В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає). Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення, повідомив голова ОВА.

По підсиленню ППО

"Працюємо із військовим командуванням. Задача ОВА - додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", - вказав Чаус.

Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі04.10.25, 03:38 • 13455 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Новгород-Сіверський
Чернігів