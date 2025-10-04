"Справжній акт геноциду": внаслідок атаки дронів пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині
Вночі 4 жовтня внаслідок дронової атаки рф пошкоджено кілька об'єктів електропостачання на Чернігівщині, що призвело до аварійних відключень для 50 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням, діє графік погодинних відключень.
Вночі 4 жовтня під час чергової дронової атаки рф були пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів електроенергії на Чернігівщині.
Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання
Вказується, що енергетики приступили до перезаживлення, водночас в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.
"Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає). Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того - сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені", - додали у Чернігівобленерго.
Нагадаємо
В ніч на суботу, 4 жовтня, російські війська завдали удару по Чернігову. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
