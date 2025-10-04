"Справжній акт геноциду": внаслідок атаки дронів пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині

$41.280.00
48.500.00
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 32056 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 52194 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 61078 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 58925 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 35735 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 50171 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33889 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21158 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20857 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16960 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
0м/с
75%
751мм
Популярнi новини
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі4 жовтня, 00:38 • 13445 перегляди
Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямкуVideo01:40 • 3716 перегляди
Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення02:14 • 4350 перегляди
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботуPhoto03:59 • 5240 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo04:16 • 18295 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 32805 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 43146 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 61088 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 58934 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 50174 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сектор Газа
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 19704 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 32064 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 33745 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 36639 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 79437 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot
The New York Times
Свіфт
E-6 Mercury

"Справжній акт геноциду": внаслідок атаки дронів пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

Вночі 4 жовтня внаслідок дронової атаки рф пошкоджено кілька об'єктів електропостачання на Чернігівщині, що призвело до аварійних відключень для 50 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням, діє графік погодинних відключень.

"Справжній акт геноциду": внаслідок атаки дронів пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині

Вночі 4 жовтня під час чергової дронової атаки рф були пошкоджені одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів електроенергії на Чернігівщині.

Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що енергетики приступили до перезаживлення, водночас в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.

"Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає). Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того - сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені", - додали у Чернігівобленерго.

Нагадаємо

В ніч на суботу, 4 жовтня, російські війська завдали удару по Чернігову. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

У Чернігівській області запроваджують додаткові відключення світла через перевантаження мереж02.10.25, 15:06 • 2280 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Електроенергія
Чернігівська область