"Настоящий акт геноцида": в результате атаки дронов повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения на Черниговщине

3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения3 октября, 21:20 • 16967 просмотра
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 13074 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение02:14 • 3712 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto03:59 • 4520 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo04:16 • 17908 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 32525 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 42744 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 60315 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 58243 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 49876 просмотра
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Чернигов
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 19557 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 31589 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 33614 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 36514 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 79319 просмотра
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
E-6 Mercury

"Настоящий акт геноцида": в результате атаки дронов повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения на Черниговщине

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Ночью 4 октября в результате дроновой атаки рф повреждены несколько объектов электроснабжения на Черниговщине, что привело к аварийным отключениям для 50 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением, действует график почасовых отключений.

"Настоящий акт геноцида": в результате атаки дронов повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения на Черниговщине

Ночью 4 октября во время очередной дроновой атаки рф были повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей электроэнергии в Черниговской области.

Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения

- говорится в сообщении.

Указывается, что энергетики приступили к перезапитке, в то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.

"Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три - нет). Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того - надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены", - добавили в Черниговоблэнерго.

Напомним

В ночь на субботу, 4 октября, российские войска нанесли удар по Чернигову. Информация о пострадавших пока отсутствует.

В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей02.10.25, 15:06 • 2272 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Электроэнергия
Черниговская область