"Настоящий акт геноцида": в результате атаки дронов повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения на Черниговщине
Киев • УНН
Ночью 4 октября в результате дроновой атаки рф повреждены несколько объектов электроснабжения на Черниговщине, что привело к аварийным отключениям для 50 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением, действует график почасовых отключений.
Ночью 4 октября во время очередной дроновой атаки рф были повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей электроэнергии в Черниговской области.
Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения
Указывается, что энергетики приступили к перезапитке, в то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.
"Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три - нет). Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того - надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены", - добавили в Черниговоблэнерго.
Напомним
В ночь на субботу, 4 октября, российские войска нанесли удар по Чернигову. Информация о пострадавших пока отсутствует.
В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей02.10.25, 15:06 • 2272 просмотра