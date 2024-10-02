Пограничные общины Черниговщины атакованы врагом из РСЗО, минометов и FPV-дронами: произошли пожары хозяйственных построек
Киев • УНН
Российские войска атаковали 8 населенных пунктов в двух общинах Черниговской области. Зафиксировано 49 обстрелов с использованием минометов, РСЗО, танков, артиллерии и дронов, что привело к пожарам в хозяйственных постройках.
В течение суток вс рф били по территории двух приграничных общин Черниговской области. Зафиксировано 49 приходов: захватчиками были использованы FPV-дроны, РСЗО, танк, ствольная артиллерия, а также "Шахеды".
Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу "Северная граница. Госпогранслужба".
Обстановка на границе за сутки по состоянию на 06.00 02 октября 2024 года
В течение суток враг атаковал восемь населенных пунктов в Новгород-Северской и Семеновской громадах Черниговщины. Оккупанты вели огонь из минометов, РСЗО, танка и ствольной артиллерии.
Также использовали БПЛА и FPV-дроны. Всего зафиксировано 49 приходов
Речь идет о возгорании жилых домов, хозяйственных построек в отдельных районах.
Не зафиксирована информация о погибших лицах.
Детали
Новгород-Северская громада
в направлении села Гай - четыре прихода, вероятно, миномет калибра 120 мм, и один приход FPV-дрона;
в направлении села Полюшкино - шесть приходов, вероятно, ствольная артиллерия. В результате обстрела загорелся жилой дом.
Семеновская громада
в направлении города Семеновка - девять приходов, вероятно РСЗО;
в направлении села Янжуловка - два прихода FPV-дронов, три прихода из танка и девять приходов, вероятно, миномет калибра 120 мм.
В результате обстрела произошел пожар двух хозяйственных построек.
в направлении села Леоновка - один приход FPV-дрона;
в направлении села Хотиевка - восемь приходов, вероятно ствольная артиллерия;
в направлении села Мхи-три прихода FPV-дронов;
в направлении села Галагановка - два прихода, вероятно миномет калибра 82 мм и один взрыв - сброс боеприпаса с БпЛА.
Напомним,
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