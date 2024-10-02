Пограничные общины Черниговщины атакованы врагом из РСЗО, минометов и FPV-дронами: произошли пожары хозяйственных построек

ukenru
Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
  •  31632 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
  •  54601 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  112152 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  164287 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  168682 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  131805 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  123554 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
1 октября 2024, 08:17  •  115008 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
1 октября 2024, 06:05  •  110184 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
1 октября 2024, 05:05  •  152643 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове прогремели взрывы: сообщил мэр

В Харькове прогремели взрывы: сообщил мэр

  •  78246 просмотра
Обстрел на Харьковщине вызвал пожар в экосистеме

Обстрел на Харьковщине вызвал пожар в экосистеме

  •  59498 просмотра
Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с рф

Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с рф

  •  87793 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  82581 просмотра
Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана

Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана

  •  24196 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  164287 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  168682 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

1 октября 2024, 06:30  •  159054 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

1 октября 2024, 05:05  •  152643 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  148935 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  82581 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

  •  62571 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

1 октября 2024, 03:03  •  114631 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

30 сентября 2024, 17:46  •  101809 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  117211 просмотра
Актуальное
Пограничные общины Черниговщины атакованы врагом из РСЗО, минометов и FPV-дронами: произошли пожары хозяйственных построек

Пограничные общины Черниговщины атакованы врагом из РСЗО, минометов и FPV-дронами: произошли пожары хозяйственных построек

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 07:42  •  1375 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали 8 населенных пунктов в двух общинах Черниговской области. Зафиксировано 49 обстрелов с использованием минометов, РСЗО, танков, артиллерии и дронов, что привело к пожарам в хозяйственных постройках.

В течение суток вс рф били по территории двух приграничных общин Черниговской области. Зафиксировано 49 приходов: захватчиками были использованы FPV-дроны, РСЗО, танк, ствольная артиллерия, а также "Шахеды".

Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу "Северная граница. Госпогранслужба".

Обстановка на границе за сутки по состоянию на 06.00 02 октября 2024 года

В течение суток враг атаковал восемь населенных пунктов в Новгород-Северской и Семеновской громадах Черниговщины. Оккупанты вели огонь из минометов, РСЗО, танка и ствольной артиллерии.

Также использовали БПЛА и FPV-дроны. Всего зафиксировано 49 приходов 

- говорится в сообщении.

Речь идет о возгорании жилых домов, хозяйственных построек в отдельных районах. 

Не зафиксирована информация о погибших лицах.

Детали

Новгород-Северская громада

в направлении села Гай - четыре прихода, вероятно, миномет калибра 120 мм, и один приход FPV-дрона;

в направлении села Полюшкино - шесть приходов, вероятно, ствольная артиллерия. В результате обстрела загорелся жилой дом.

Семеновская громада

в направлении города Семеновка - девять приходов, вероятно РСЗО;

в направлении села Янжуловка - два прихода FPV-дронов, три прихода из танка и девять приходов, вероятно, миномет калибра 120 мм.

В результате обстрела произошел пожар двух хозяйственных построек.

в направлении села Леоновка - один приход FPV-дрона;

в направлении села Хотиевка - восемь приходов, вероятно ствольная артиллерия;

в направлении села Мхи-три прихода FPV-дронов;

в направлении села Галагановка - два прихода, вероятно миномет калибра 82 мм и один взрыв - сброс боеприпаса с БпЛА.

Напомним,

Обстрел на Харьковщине вызвал пожар в экосистеме.

Генштаб: за сутки 155 боев, самые горячие направления - Купянское, Покровское и Кураховское

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
kharkovskaya-oblastХарьковская область
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
khesa-shakhed-136Шахед-136
novgorod-severskiiНовгород-Северский