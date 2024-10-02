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Прикордонні громади Чернігівщини атаковані ворогом з РСЗВ, мінометів та FPV-дронами: сталися пожежі господарських будівель

Прикордонні громади Чернігівщини атаковані ворогом з РСЗВ, мінометів та FPV-дронами: сталися пожежі господарських будівель

Київ • УНН

 • 21882 перегляди

Російські війська атакували 8 населених пунктів у двох громадах Чернігівської області. Зафіксовано 49 обстрілів з використанням мінометів, РСЗВ, танків, артилерії та дронів, що призвело до пожеж у господарських будівлях.

Протягом доби зс рф гатили по території двох прикордонних громад Чернігівської області. Зафіксовано 49 приходів: загарбниками були використані FPV-дрони, РСЗВ, танк, ствольна артилерія, а також "Шахеди".

Пише УНН із посиланням на FB-сторінку "Північний кордон. Держприкордонслужба".

Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 02 жовтня 2024 року

Протягом доби ворог атакував вісім населених пунктів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах Чернігівщини. Окупанти вели вогонь з мінометів, РСЗВ, танка та ствольної артилерії.

Також використовували БпЛА та FPV-дрони. Загалом зафіксовано 49 приходів

- ідеться у повідомленні.

Ідеться про загоряння житлових будинків, господарських будівель в окремих районах. 

Не зафіксована інформація про загиблих осіб.

Деталі

Новгород-Сіверська громада

в напрямку села Гай — чотири приходи, ймовірно, міномет калібру 120 мм, та один прихід FPV-дрона;

в напрямку села Полюшкине — шість приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Семенівська громада

в напрямку міста Семенівка — дев'ять приходів, ймовірно РСЗВ;

в напрямку села Янжулівка — два приходи FPV-дронів, три приходи з танку та дев'ять приходів, ймовірно, міномет калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа двох господарських будівель.

в напрямку села Леонівка — один прихід FPV-дрона;

в напрямку села Хотіївка — вісім приходів, ймовірно ствольна артилерія;

в напрямку села Мхи — три приходи FPV-дронів;

в напрямку села Галаганівка — два приходи, ймовірно міномет калібру 82 мм та один вибух — скид боєприпаса з БпЛА.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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