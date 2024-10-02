Прикордонні громади Чернігівщини атаковані ворогом з РСЗВ, мінометів та FPV-дронами: сталися пожежі господарських будівель
Київ • УНН
Російські війська атакували 8 населених пунктів у двох громадах Чернігівської області. Зафіксовано 49 обстрілів з використанням мінометів, РСЗВ, танків, артилерії та дронів, що призвело до пожеж у господарських будівлях.
Протягом доби зс рф гатили по території двох прикордонних громад Чернігівської області. Зафіксовано 49 приходів: загарбниками були використані FPV-дрони, РСЗВ, танк, ствольна артилерія, а також "Шахеди".
Пише УНН із посиланням на FB-сторінку "Північний кордон. Держприкордонслужба".
Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 02 жовтня 2024 року
Протягом доби ворог атакував вісім населених пунктів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах Чернігівщини. Окупанти вели вогонь з мінометів, РСЗВ, танка та ствольної артилерії.
Також використовували БпЛА та FPV-дрони. Загалом зафіксовано 49 приходів
Ідеться про загоряння житлових будинків, господарських будівель в окремих районах.
Не зафіксована інформація про загиблих осіб.
Деталі
Новгород-Сіверська громада
в напрямку села Гай — чотири приходи, ймовірно, міномет калібру 120 мм, та один прихід FPV-дрона;
в напрямку села Полюшкине — шість приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.
Семенівська громада
в напрямку міста Семенівка — дев'ять приходів, ймовірно РСЗВ;
в напрямку села Янжулівка — два приходи FPV-дронів, три приходи з танку та дев'ять приходів, ймовірно, міномет калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа двох господарських будівель.
в напрямку села Леонівка — один прихід FPV-дрона;
в напрямку села Хотіївка — вісім приходів, ймовірно ствольна артилерія;
в напрямку села Мхи — три приходи FPV-дронів;
в напрямку села Галаганівка — два приходи, ймовірно міномет калібру 82 мм та один вибух — скид боєприпаса з БпЛА.
Нагадаємо
Обстріл на Харківщині спричинив пожежу в екосистемі.
Генштаб: за добу 155 боїв, найгарячіші напрямки - Куп'янський, Покровський та Курахівський